كشف بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق، أنه لن يغلق باب العودة من جديد إلى مصر في ظل ارتباط اسمه بتوليه القيادة الفنية للفريق الأحمر بعد إقالة البرتغالي ريكاردو سواريش.

وقال موسيماني في تصريحات لموقع « BBC Sport Africa»: «لا أعرف إذا كانت وظيفتي القادمة ستكون في إفريقيا أم لا لكني أصر على ألا أتسرع».

وأضاف: «أنتظر فقط المشروع الصحيح للعودة إلى التدريب، لأني لا أريد الموافقة على أي عروض في هذه المرحلة من مسيرتي».

وأكمل: «أكرس نفسي دائمًا للعمل لأنها لعبة شغف، ولهذا السبب قررت التركيز على المدارس في الوقت الحالي».

وواصل موسيماني: «أحاول تطوير كرة القدم مع الشباب بهدف خلق نجوم للمستقبل، لكن بعض الفرق تواصلت معي».

وعن ارتباط اسمه بالعودة إلى مصر.. قال: «سعيد للغاية بذلك وأنا انتظر الفرصة المناسبة فقط للعودة، لأني قضيت وقتًا رائعًا هناك، وتكوين صداقات جيدة، وما زلت فخوراً بما تمكنا من تحقيقه».

واتم: «لن أغلق أي باب للعودة إلى مصر وإذا جاء المشروع الصحيح من الأندية أو المنتخبات الوطنية، فسنرى إلى أين سيأخذنا ذلك».