 الأربعاء 7 سبتمبر 2022.. البورصة تنخفض بعد 3جلسات من المكاسب - بوابة الشروق
الأربعاء 7 سبتمبر 2022 3:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟

النتـائـج تصويت

الأربعاء 7 سبتمبر 2022.. البورصة تنخفض بعد 3جلسات من المكاسب


نشر في: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 3:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 3:12 م
عاودت البورصة المصرية الانخفاض، اليوم الأربعاء، بعد مكاسب ملحوظة على مدار الـ3 جلسات الماضية، أي منذ بداية الأسبوع الجاري.

وهبط المؤشر الرئيسي "إي جي أكس 30" بنسبة 0.9%، ووصل إلى مستوى 10232 نقطة.

وواصل المؤشر الرئيسي ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، وأغلق عند أعلى مستوياتها (10,329 نقطة) مسجلاً أحجام تداول مرتفعة، أمس الثلاثاء، إذ صعد بنسبة تجاوزت 1% تقريبا في الجلسات الثلاث.

وقال أحد بنوك الاستثمار: واجه المؤشر مستوى المقاومة الرئيسي 10,370 نقطة، حيث تتعرض قوى الشراء لاختبار يقيس قدرتها على الاستمرار في المشهد..نُبقي على رؤيتنا الفنية الإيجابية في حالة استمرار التداول أعلى منطقة الدعم 9,900 – 9,800 نقطة، وننصح المتداول على المدى القصير بانتقاء الأسهم، واستخدام أقل مستويات مسجلة فى الأسبوع الماضي لحماية الأرباح".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك