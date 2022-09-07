عاودت البورصة المصرية الانخفاض، اليوم الأربعاء، بعد مكاسب ملحوظة على مدار الـ3 جلسات الماضية، أي منذ بداية الأسبوع الجاري.



وهبط المؤشر الرئيسي "إي جي أكس 30" بنسبة 0.9%، ووصل إلى مستوى 10232 نقطة.



وواصل المؤشر الرئيسي ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، وأغلق عند أعلى مستوياتها (10,329 نقطة) مسجلاً أحجام تداول مرتفعة، أمس الثلاثاء، إذ صعد بنسبة تجاوزت 1% تقريبا في الجلسات الثلاث.



وقال أحد بنوك الاستثمار: واجه المؤشر مستوى المقاومة الرئيسي 10,370 نقطة، حيث تتعرض قوى الشراء لاختبار يقيس قدرتها على الاستمرار في المشهد..نُبقي على رؤيتنا الفنية الإيجابية في حالة استمرار التداول أعلى منطقة الدعم 9,900 – 9,800 نقطة، وننصح المتداول على المدى القصير بانتقاء الأسهم، واستخدام أقل مستويات مسجلة فى الأسبوع الماضي لحماية الأرباح".