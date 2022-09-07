حقق فيلم "الدعوة عامة" خلال 3 أسابيع عرض، مليون جنيه و452 ألفا، وذلك منذ بدء عرضه 17 أغسطس الماضي وحتى أمس الثلاثاء، والذي حقق فيه الفيلم 18 ألف جنيه، ليحتل بذلك المركز السادس والأخير بين قائمة الأفلام المتنافسة في دور العرض، والتي تضم "تسليم أهالي"، و"كيرة والجن" و"بحبك" و"عمهم" و"خطة مازنجر".



فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في اطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.