يستضيف بيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة" خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، أمسية ثقافية جديدة، يقدمها أعضاء "نادي أدب التسعينيات" بالمنصورة، في السابعة مساء غد الأحد.

يأتي ذلك بحضور الشعراء محمد عبدالوهاب السعيد، حسام العقدة، عبده الريس، نيفين الطويل، رشا عادل بدر.

ويعتبر نادي أدب التسعينيات جماعة أدبية غير رسمية، نشأت على أساس اجتماعي راسخ على أيدي مجموعة من الأصدقاء المبدعين الذين تزامن وجودهم وظهورهم الأدبي في تسعينيات القرن المنصرم، وبالتالي تنامت بينهم العلاقات الإنسانية والإبداعية التي جعلتهم يحرصون على لقاءاتهم الأدبية غير الدورية، بينما يفتحون الباب على اتساعه لشعراء وأدباء نادي أدب جامعة المنصورة من سابقيهم ولاحقيهم على مر السنين.

وصرّح الشاعر سامح محجوب المشرف على النشاط الثقافي بصندوق التنمية الثقافية، بأن بيت الشعر العربي حريص على الانفتاح على الجغرافيا المصرية والعربية بكل زخمها وتنوعها الشعري والنقدي، للوقوف على مشهد شعري حقيقي يمثل الثقافة المصرية فى هذه اللحظة، مؤكدا أن بيت الشعر لديه مشاريع ثقافية كثيرة سيتم طرحها الأشهر القادمة.

وأوضح أن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة حريص على دعم بيت الشعر ليقوم بدوره كمركز ثقافي مختص بالشعر وثقافته.