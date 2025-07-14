داخلية سوريا: قوات الأمن تقترب من مركز السويداء والوضع جيد

قال متحدث وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، مساء الاثنين، إن الوضع الميداني بالسويداء جنوب البلاد "جيد جدا"، مبينا أن الجيش وقوات الأمن يقتربان من مركز المحافظة التي شهدت اشتباكات دامية بين جماعات مسلحة.

جاء ذلك وفق بيان البابا، بعد مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة أكثر من 100، باشتباكات مسلحة لليوم الثاني على التوالي، بين مسلحين من المكونين الدرزي والبدوي، بينما دخلت قوات الأمن والجيش لفرض السيطرة وضبط الأوضاع.

وقال البابا: "الأمور الميدانية جيدة جدا، وقوات الجيش والأمن الداخلي اقتربت من مركز محافظة السويداء".

وأضاف: "كنا قادرين على حسم المعركة منذ ساعات الصباح الأولى، لكن حرص الحكومة السورية على أرواح المواطنين الأبرياء والمدنيين هو ما أخر ذلك".

البابا أشاد "ببطولة عناصر وزارتي الدفاع والداخلية الذين اختاروا تقديم الدماء وبذل كل ما يستطيعون، حفاظا على كرامة وأمن المواطنين، وفي سبيل تحقيق الوحدة الوطنية والسلم الأهلي".

وفي وقت سابق الاثنين، قال البابا بتصريح للأناضول، إن قوات الأمن والجيش "تعرضت لغدر" بعد دخولها السويداء لفض اشتباك بين أطراف مسلحة، ما اضطرها إلى استخدام القوة لفرض القانون.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الاثنين، إصابة مواطنة و3 أطفال إثر استهداف "مجموعات خارجة عن القانون" بريف السويداء منازل في ريف محافظة درعا المجاورة، على خلفية الاشتباكات بين جماعات من الدروز والبدو.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، الاثنين، أنه "هاجم عدة دبابات في منطقة قرية سميع بالسويداء جنوب سوريا"، دون تفاصيل، بينما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات السورية بشأن ذلك.