أغنية أخويا تجمع أحمد سعد بشقيقه عمرو ضمن ألبوم بيستهبل

أطلق الفنان أحمد سعد البوستر الرسمي لأغنيته الجديدة "أخويا"، والتي تجمعه بشقيقه الفنان عمرو سعد، ضمن أغاني ألبومه المرتقب "بيستهبل"، المقرر طرحه يوم الأربعاء المقبل.

وتصدر عمرو سعد البوستر إلى جانب شقيقه أحمد في تعاون جديد بينهما، بعد عدة أعمال ناجحة قدّم فيها أحمد أغنيات لمسلسلات وأفلام عمرو، ما يعكس استمرار حالة "الضهر والسند" بين الشقيقين على المستويين الفني والشخصي.

ومن المنتظر طرح الأغنية على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة في تمام السابعة مساء الأربعاء، ضمن المرحلة الأولى من ألبوم "بيستهبل".

أغنية "أخويا" من كلمات فلبينو، وألحان إيهاب عبد الواحد وأحمد طارق يحيى، وتوزيع ومكساج أحمد طارق يحيى وهاني محروس.