بريطاني متهم بالتجسس لصالح روسيا يزعم أنه سعى لكشف عملاء روس دعماً لإسرائيل      

زعم رجل بريطاني متهم بمحاولة التجسس لصالح روسيا أمام جلسة استماع بمحكمة بريطانية، اليوم الاثنين، أنه كان يعتزم تتبع وكشف عملاء روس لمساعدة إسرائيل، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" نقلا عن المحكمة.

ويواجه الرجل، 65 عاماً، المحاكمة بتهمة اعتزامه مساعدة جهاز الاستخبارات الروسي عبر مساعدة أشخاص كان يعتقد أنهم عملاء يعملون لصالح موسكو.

وأخبر المتهم المحلفين أثناء شهادته في محكمة وينشستر كراون، اليوم الاثنين، أنه كتب رسالة إلى السفارة الروسية في أوائل عام 2024 توحي بأن "لديه "معلومات وأنهم إذا .كانوا مهتمين، فعليهم الاتصال بي".

وأكد أنه لم يكن لديه فعليا أية معلومات، لكنه كتب يقول،: "بسبب الأحداث التي كانت تجري في العالم، كنت أعتزم تتبع وكشف عملاء روس".

وعندما سأله محاميه جيريمي دين، عن الأحداث التي كان يشير إليها، أجاب: "الحرب بين إسرائيل وغزة والحرب الأوكرانية-الروسية بشكل خاص ".

وأضاف الرجل: "كنت أشعر بإحباط شديد من تأخر مجلس الشيوخ الأمريكي في الموافقة على تمويل وتزويد الأوكرانيين بالأسلحة والعتاد"، مشيراً إلى أنه كان يشاهد "كل يوم تقدم الجيش الروسي أكثر في الأراضي الأوكرانية".