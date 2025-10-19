النائبة إيلاريا حارص: كلمة الرئيس جسدت وعي القائد وإيمان الدولة بالمعركة الحقيقية

أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ42 بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر، جسدت وعي القائد الوطني الذي يدرك تمامًا أن معركة اليوم لم تعد بالسلاح فقط، بل أصبحت معركة وعي وفكر وإدراك.

وأشارت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن حديث الرئيس عن حرب الوعي يعكس فلسفة الدولة المصرية الحديثة بقيادته، والتي تسعى لبناء الإنسان قبل البنيان، وتحصين الأجيال الجديدة من محاولات التشكيك والتزييف التي تقودها قوى الشر منذ عام 2011 وحتى اليوم.

وأضافت أن الرئيس وضع النقاط فوق الحروف حينما أكد أن ما مرت به مصر منذ 2011 كان كرمًا من الله، وأن وعي الشعب المصري وإيمانه بوطنه هو الذي أنقذ الدولة من مصير الفوضى والانقسام، مشددة على أن هذه المرحلة كانت اختبارًا صعبًا خرجت منه مصر أكثر قوة وثباتًا.

كما ثمنت حارص تأكيد الرئيس على استمرار مصر في دعم الأشقاء في غزة، معتبرة أن هذا الموقف الإنساني والسياسي الثابت يعكس مكانة مصر كركيزة للاستقرار والضمير العربي الحي الذي لا يتخلى عن مسئولياته، وهو ما تجسد في دعوة الرئيس لمؤتمر إعادة إعمار غزة، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية لدراسة إنشاء آلية وطنية لجمع مساهمات وتبرعات المواطنين لتمويل عملية إعادة إعمار غزة.