يديعوت أحرونوت: إسرائيل تقرر وقف إدخال المساعدات إلى غزة حتى إشعار آخر

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن القيادة السياسية الإسرائيلية قررت وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "حتى إشعار آخر"، زاعمة أن ذلك يأتي عقب خرق حركة حماس لوقف إطلاق النار في رفح بجنوب قطاع غزة.

وشن جيش الاحتلال غارات جديدة على ما وصفها بأنها أهداف لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، وفقا لمحطة فرانس 24 الإخبارية.

واتهمت إسرائيل، في وقت سابق اليوم، حركة حماس بشن هجوم استهدف قوات إسرائيلية في رفح جنوب غزة.

من جهتها، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، إنه لا علم لها بأي اشتباكات في رفح بقطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام في بيان التزامها الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة.