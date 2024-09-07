حزب الله اللبناني يقصف قاعدة إسرائيلية بصواريخ كاتيوشا

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، قصف قاعدة جبل نيريا الإسرائيلية بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

وقال حزب الله، في بيان أوردته الوكالةالوطنية للإعلام، إن القصف يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وردًا على "‏‏‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة خصوصاً الاعتداء الأخير على بلدة فرون".

وأضاف أن القاعدة مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء جولاني.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة سكان القطاع.