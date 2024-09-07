السجن 5 سنوات لمتهم بالتزوير في محررات رسمية بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالتزوير في محررات رسمية بالسجن لمدة 5 سنوات في الاتهامات الموجه إليه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم " ك.ن" أنه زور توكيل منسوب صدوره إلى مكتب توثيق المعادى وكذلك توكيل آخر منسوب صدوره لمكتب توثيق المقطم واستخدام تلك التوكيلات في تقديمها لأحد البنوك، حيث قام برهن قطعة أرض مملوكه لشخص آخر بمنطقة مدينة نصر.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين أنهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية وأشتركوا طريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في إرتكاب تزوير في محرر رسمي

بأن أتفقوا معه على إنشائه على غرار المحررات الرسمية الصحيحة والتي تصدر عن تلك الجهات وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المزورة.

وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهمين بأمر الإحالة أنهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية واشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية المختص بتحرير وتوثيق التوكيلات بمكتب توثيق المقطم في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وساعده على ذلك بأن تقدم إليه المتهم الأول الصادر ضده الحكم بالتحرر المزور محل الاتهام، مدعياً كونه وكيلاً عن مالك قطعة الأرض المبينة بالتحقيقات، مطالباً إياه باستصدار المحرر المزور أنف البيان فحرره له وواثقه من اعتقاداً منه بصحة ما قدم إليه، وقد ضبط ذلك المحرر على هذا

الأساس وقد تمت تلك الجريمة بناء على تلك المساعدة.