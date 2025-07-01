صحة غزة: 600 شهيد وأكثر من 4000 إصابة جراء مجازر مراكز المساعدات

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الثلاثاء، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 116 شهيدًا، و463 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 56 ألفًا و647 شهيدًا، و134 ألفًا وو105 إصابات.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، إلى 6315 شهيدًا، و22 ألفًا و64 إصابة.

وأكدت أن حصيلة إجمالي ما وصل للمستشفيات من شهداء «لقمة العيش» بلغت 600 شهيد، وأكثر من 4278 إصابة، منذ بدء عمل مراكز توزيع المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.