رابطة الدوري السعودي تحذر رونالدو

كشفت تقارير صحفية سعودية عن توجيه رابطة الدوري السعودي للمحترفين تحذيرًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، أكدت خلاله أن القرارات داخل المسابقة لا تخضع لإرادة أي لاعب، مهما بلغت مكانته، وذلك في ظل تزايد الجدل حول مستقبله مع النادي.

ووفقًا لصحيفة «الشرق الأوسط»، شددت الرابطة على أن منظومة العمل في الدوري تقوم على استقلالية الأندية في اتخاذ قراراتها، بعيدًا عن أي تأثيرات فردية.

وفي بيان رسمي صادر لشبكة «BBC Sport»، أوضح متحدث باسم رابطة الدوري السعودي أن لكل نادٍ مجلس إدارة وجهازًا تنفيذيًا وقيادة فنية تتولى إدارة شؤونه، مؤكدًا أن قرارات التعاقدات والإنفاق والاستراتيجيات الفنية تبقى بيد الأندية، ضمن إطار مالي منظم يهدف إلى تحقيق الاستدامة والتوازن التنافسي، ويُطبّق على جميع الأندية دون استثناء.

ولا يزال الغموض يحيط بموقف رونالدو من الانضمام إلى معسكر الفريق، إذ لم يلتحق به حتى الآن، فيما تشير مصادر إلى أن قرار مشاركته يظل مرتبطًا باللاعب نفسه، رغم المحاولات المستمرة لإعادته ودمجه في التحضيرات قبل المواجهة المقبلة.

وفي حال استمرار غيابه، يعمل الجهاز الفني بقيادة خورخي خيسوس على تجهيز عدد من العناصر الهجومية، مثل عبد الله الحمدان وساديو ماني وجواو فيليكس، لقيادة الخط الأمامي، على أن تُحسم القائمة الأساسية خلال الاجتماع الفني الذي يسبق اللقاء.

ويأتي استياء رونالدو — بحسب التقارير — على خلفية دعم صندوق الاستثمارات السعودي لصفقة انتقال الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف الهلال، وهو ما أثار غضب قائد النصر.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ50 نقطة، والأهلي الوصيف بـ47 نقطة، مع تبقي مباراة مؤجلة للنصر.