تُختتم اليوم منافسات الدور التمهيدي من بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة لموسم 2025-2026.

وتُقام اليوم 4 مباريات هامة وحاسمة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة والأخيرة، حيث يستضيف الاتحاد غريمه الأهلي، ويحل الزمالك ضيفًا على المصرية للاتصالات، ويواجه سبورتنج فريق بتروجت، فيما يلتقي الجزيرة نظيره سموحة، على أن تُقام جميع المواجهات في تمام الساعة السادسة مساءً.

جدير بالذكر أن اللائحة الموسم الحالي، تنص أن الأدوار النهائية best of 5، تقام المباراة الأولى والثانية والخامسة على ملاعب محافطة الفريق الأفضل في الترتيب التمهيدي، والمباراة الثالثة والرابعة على ملاعب بمحافظة الفريق الآخر.

ويشارك في الدور التمهيدي 8 فرق، وهي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجت، وسموحة.

وتُعد بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة البطولة الأبرز على مستوى الموسم المحلي، حيث يتأهل بطلها إلى الدوري الإفريقي، والذي يمثل بوابة الوصول إلى كأس العالم للأندية.