مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نعد مشروع قرار بشأن عدم قانونية الاحتلال

قال السفير رياض منصور مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إنه تم عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن قبل بضعة أيام، وفي كلمته أشار إلى أنه يجب الاستماع إلى مئات الآلاف الذين يتظاهرون في تل أبيب والمدن الأخرى بإسرائيل، والذين يحملون المسئولية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أنّ نتنياهو لا يستمع لمطالب المحتجين أو يريد أن يتم الاتفاق على الصفقة وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى الفلسطينيين وبقية العناصر الأخرى التي جاءت بمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي عكست نفسها في مجلس الأمن، الذي صوت لصالحه 14 دولة، ولم يصوت أحد ضده.

ولفت إلى وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قرار يرتكز على فتوى محكمة العدل الدولية التاريخية التي قالت إن هذا الاحتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي بأسرع وقت.

ولفت إلى أنه تم الإعداد له لمدة شهر ونصف مع كل الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز والدول الإفريقية واللاتينية والأوروبية، وسيتم التصويت على هذا القرار.

وأشار إلى أن مشروع القرار سيكون في أيدي الدول في الوقت القريب، لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستستأنف الدورة الطارئة العاشرة بعد بضعة أيام.