الأربعاء 29 أكتوبر 2025 10:50 ص القاهرة
مرموش أساسيًا.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام سوانزي سيتي

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 10:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 10:35 ص

يستعد فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا لمواجهة سوانزي سيتي في لقاء ضمن دور الـ16 من مسابقة كأس كاراباو في موسم 2025-2026.

وأشارت صحيفة "Manchester Evening News"، اليوم الأربعاء، إلى أن تشكيل مانشستر سيتي سيشهد مشاركة الدولي المصري عمر مرموش لقيادة الهجوم.

وتأتي التغييرات التي سيقوم بها بيب جوارديولا في ظل ضغط المباريات المحلية والقارية، وهو ما سيدفعه للاعتماد على بعض اللاعبين البدلاء.

من المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ريكو لويس - روبن دياز - ناثان أكي - ريان آيت نوري.

خط الوسط: تياني ريندرز - ريان شرقي - ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: عمر مرموش - أوسكار بوب - ديفين موكاسا.


