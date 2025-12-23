المبعوث الأممي لليمن يرحب باتفاق تبادل المحتجزين ويوكد أنه خطوة إيجابية ومهمة

اختتمت أطراف النزاع في اليمن، اليوم، اجتماعًا استمر اثني عشر يوماً في سلطنة عُمان، تم خلاله الاتفاق على المرحلة الجديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف على خلفية النزاع.

وعُقد الاجتماع في إطار عمل اللجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين، برئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكان هذا الاجتماع العاشر للجنة الإشرافية، التي أُنشئت بموجب اتفاقية ستوكهولم لدعم الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية ستوكهولم بالإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع.

ورحّب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، بنتائج الاجتماع، مؤكدًا الأهمية الإنسانية لإحراز تقدم في ملف الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع.

وأعرب المبعوث الأممي عن امتنانه وتقديره العميق لسلطنة عُمان على استضافتها الكريمة للاجتماع وعلى دعمها المتواصل لجهود مكتب المبعوث الخاص.

وقال جروندبرج: «إن التوصل إلى اتفاق حول مرحلة أخرى من الإفراج عن المحتجزين على خلفية النزاع خطوة إيجابية وهامة، من شأنها أن تُسهم في التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن».

وأضاف: «سيتطلب التنفيذ الفعّال للاتفاق استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، ودعم إقليمي منسق، وبذل جهود متواصلة للبناء على هذا التقدم نحو مزيد من عمليات الإفراج».

وجدد مكتب المبعوث الخاص التزامه بمواصلة تيسير تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية.



