الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
مسئول إيراني: مستعدون لمواجهة أي سيناريو عدائي.. وقوتنا الصاروخية جاهزة ولم تُستخدم بعد

طهران - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 12:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 12:47 م

قال نائب رئيس هیئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، اليوم الثلاثاء، إن القوة البحرية والبرية والصاروخية الإيرانية جاهزة لمواجهة أي سيناريو عدائي.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن شكارجي قوله في اجتماع للجمعية الإسلامية للطلاب المستقلين بجامعة شريف: "لم نستسلم حتى في ذروة التوترات والصراعات، وخلال الأيام الاثني عشر الماضية عززنا قوتنا وحققنا نتائج ملموسة".

وأضاف: "لكننا خففنا من حدة عدائنا قليلا ولجأنا إلى المجال الناعم، الدعاية والإعلام، حتى لا ندمر آمال الشعب".

وقال العميد شكارجي: "في كثير من المجالات، لم تكن هناك حاجة لدخول الحرب. لدينا قوة هائلة في البحار والقوات البحرية والبرية، لكن جزءًا كبيرًا من قدراتنا في التعبئة العامة والقوات البحرية والبرية لم يُستخدم بعد".

وشدد نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: "كما أن قوتنا الصاروخية جاهزة تماما ولم تُستخدم بعد".

 

 

 


