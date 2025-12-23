زيلينسكي: غارة روسية تسفر عن مقتل 3 أشحاص بينهم طفل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن غارة روسية ضخمة على أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم طفل يبلغ من العمر أربع سنوات.

وأضاف زيلينسكي، عبر "تليجرام": "هذه الغارة الروسية تبعث برسالة واضحة للغاية حول أولويات روسيا. لقد تم تنفيذ الهجوم في خضم مفاوضات تهدف إلى إنهاء هذه الحرب"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وحث زيلينسكي شركاء أوكرانيا الغربيين على زيادة الضغوط على موسكو.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو إن روسيا أطلقت أكثر من 600 طائرة بدون طيار وعشرات الصواريخ لاستهداف قطاع الطاقة الأوكراني في هجمات خلال الليل، موضحة، خلال منشور عبر منصة "تليجرام" أن منشآت الطاقة في غرب البلاد هي الأكثر تضررا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وجمعت محادثات السلام التي عُقدت في ميامي في مطلع هذا الأسبوع مسئولين أمريكيين مع وفود أوكرانية وأوروبية، إلى جانب اتصالات منفصلة مع ممثلين روس، في محاولة من واشنطن لاختبار إمكانية التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وذكر سلاح الجو الأوكراني أن إنذارات الغارات الجوية انطلقت في معظم أنحاء البلاد. وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف، عبر "تليجرام" إن حطاما سقط بالقرب من مبنى سكني في حي سفياتوشينسكي، ما أدى إلى إتلاف نوافذه.

وأعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية فرض انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في عدد من المناطق، ومنها كييف والمناطق المحيطة بها، بعد أن شنت روسيا هجوما جديدا على منشآت للطاقة.