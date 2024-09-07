حرائق بشمال إسرائيل إثر اعتراض صواريخ من جنوب لبنان

اندلعت عدة حرائق قرب بلدة العفولة بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل، السبت، جراء اعتراض صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، وفق إعلام عبري.

وقالت قناة 12 العبرية الخاصة، إن خمسة طواقم إطفاء وأربع طائرات تعمل على إخماد حريق اندلع بالقرب من قرية ناعورة، قرب العفولة بالجليل الأعلى.

ونقلت القناة عن طواقم الإطفاء قولها إن الحريق يتسع ويصعب الوصول إليه بشكل خاص.

بدوره، قال جيش الاحتلال، في بيان، إن منظومة القبة الحديدية أطلقت صواريخ اعتراضية على أهداف جوية مشبوهة بالجليل الأعلى، دون تسجيل إصابات، بحسب وكالة الأناضول.

وفي وقت سابق من السبت، أعلن جيش الاحتلال رصده إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان، سقطت في مناطق مفتوحة بالجليل الأعلى، فيما أفاد "حزب الله" باستهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية بصواريخ كاتيوشا.

وصباح السبت، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة ماتات وجبل ميرون بالجليل الأعلى، للتحذير من إطلاق قذائف صاروخية.

من ناحيته، أفاد "حزب الله"، صباح السبت، بقصف قاعدة جبل نيريا العسكرية الإسرائيلية بدفعة من صواريخ الكاتيوشا. ‏

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله مع جيش الاحتلال، قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الحدودي الفاصل ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.