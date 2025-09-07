الرايات الحمراء على القطاع الغربي… إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية هربا من الحر

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الأحد، إقبالًا كبيرًا من المصطافين هروبًا من ارتفاع درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى 30 درجة مئوية، بينما بلغت المحسوسة 33 درجة، وذلك وسط استمرار رفع الرايات التحذيرية على مختلف الشواطئ.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الرايات المرفوعة في القطاع الشرقي جاءت باللون الأخضر على شواطئ بحري، بينما رُفعت الرايات الصفراء على باقي الشواطئ، في حين شهد القطاع الغربي رفع الراية الحمراء التي تحظر نزول المياه حرصًا على سلامة المواطنين.

وعبّر عدد من المصطافين عن سعادتهم بالأجواء الصيفية رغم التحذيرات، إذ قال محسن عبدالعزيز، أحد رواد شاطئ بحري، إن البحر كان ملاذًا لهم في ظل موجة الحر، مؤكدًا أن التواجد مع العائلة على الشاطئ يُخفف من حدة الأجواء، مع الالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ.

من جانبها، أوضحت سميرة توفيق، إحدى المصطافات، أنها تتابع دائمًا ألوان الرايات قبل النزول إلى البحر، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات خاصة عند اصطحاب الأطفال.

بينما أكد فؤاد علي، أحد الرواد، أنه يفضل اختيار الشواطئ التي ترفع الرايات الخضراء لضمان السلامة، مشيرًا إلى أن الإجراءات التنظيمية ساعدت في تقليل المخاطر.

وفي السياق ذاته، قال حسن محمود، أحد مسؤولي شاطئ بحري، إن فرق الإنقاذ منتشرة بطول الشاطئ، مع تكليفها بمتابعة حالة البحر أولًا بأول للتعامل السريع مع أي طارئ، مضيفًا أن غرف خلع الملابس والحمامات جاهزة ومجانية للجمهور.