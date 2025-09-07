محافظ كفرالشيخ يكرم العاملين بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

كرّم اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، العقيد تامر محمد جابر الرويني، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب أعضاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وهم: "محمد إبراهيم علي السعودي، وإبراهيم رسمي محمد عبد الحميد، ومحمد أحمد عبد السلام، وشاكر إبراهيم عبد السلام مرسي، وعرفة إبراهيم عبد الحميد، وعبد الفتاح علي أبو العطا، وأحمد صلاح أحمد، وعبد الله محمد إبراهيم، وأحمد عاطف خليفة البرهامي، وعاطف محمد عبد الله، وأحمد جاد خليفة، وعصام الشامي السيد محمود حمد، وختام الخضري عطية عبد النبي، ورضا علي أمين عبد الوهاب، ومحمد حسين عبد العزيز الهلالي، ومحمد عبد ربه بسيوني"، وذلك تقديرًا لجهودهم البارزة في تطوير منظومة الطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.

أشاد محافظ كفرالشيخ بما يقدمه مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من جهود نوعية في إدارة الأزمات والتعامل الفوري مع المواقف الطارئة، بما يعزز من كفاءة منظومة الطوارئ وسرعة الاستجابة لمختلف الأحداث، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس حرص المحافظة على دعم وتحفيز الكوادر المتميزة التي تبذل قصارى جهدها فى تطوير العمل.

أكد محافظ كفرالشيخ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الشبكات الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، باعتبارها أحد أهم ركائز تحقيق الاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في دعم هذه الجهود وتوفير كل ما يلزم لضمان جاهزية واستدامة العمل الميداني بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.