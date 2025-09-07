 أوقاف بورسعيد تحدد مساجد أداء صلاة خسوف القمر عقب صلاة العشاء الليلة - بوابة الشروق
الأحد 7 سبتمبر 2025 8:25 م القاهرة
أوقاف بورسعيد تحدد مساجد أداء صلاة خسوف القمر عقب صلاة العشاء الليلة

محسن عشري
نشر في: الأحد 7 سبتمبر 2025 - 8:13 م | آخر تحديث: الأحد 7 سبتمبر 2025 - 8:13 م

أعلن الدكتور مختار عيسى دياب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، عن مساجد المحافظة التي ستؤدى صلاة خسوف القمر عقب صلاة العشاء مباشرة.

وأوضح "عيسى"، في بيان اليوم الأحد، أنه تم تحديد عدد من المساجد الكبرى بمختلف أحياء المحافظة لإقامة الصلاة.

وشملت: إدارة الشرق ومدينة بورفؤاد: المسجد العباسي، مسجد الرحمة، مسجد عبد الرحمن لطفي، مسجد الشاطئ، مسجد الإحسان، مسجد الهدي النبوي بنطاق حي العرب، مسجد التوكيلات الملاحية، مسجد الدمياطي، المسجد الجامع الكبير ببورفؤاد، المجمع الإسلامي ببورفؤاد، مسجد سيدنا حمزة ببورفؤاد، مسجد الرضوان بقرية الفيروز بمدينة بورفؤاد.

كما شملت إدارة الضواحي: مسجد مريم القطرية، مسجد صالح سليم، مسجد النشار، المجمع الإسلامي بالتعاونيات، مسجد التوحيد، مسجد الحسين، مسجد الغفور الرحيم، مسجد الرزاق، مسجد الرحمن الرحيم بمساكن الجيزة، مسجد القدوس، مسجد أم القرى، مسجد سرحان مبارك، مسجد أبو بكر الصديق بمساكن الإسراء، ومسجد الزهراء بنطاق حي الزهور.

