أوكرانيا تبحث مع إسبانيا والبرتغال دعمها والاستضافة المشتركة لكأس العالم 2030

بحث رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال مع نظيريه الإسباني والبرتغالي، بيدرو سانشيز وأنطونيو كوستا، دعم أوكرانيا والمحاولة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بشكل مشترك.

وقال شميهال على تليجرام -وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الجمعة- "لقد ناقشت على هامش المجموعة السياسية الأوروبية مع رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز والبرتغال أنطونيو كوستا وحدة ودعم أوكرانيا، وكذلك بحثنا الدعم السياسي والمالي والعقوبات ومجالات أخرى وعلى وجه الخصوص، ناقشنا عرضًا مشتركًا لاستضافة بطولة العالم لكرة القدم 2030".

وأضاف شميهال أن أوكرانيا اليوم توحد القارة الأوروبية بأكملها.

يذكر أن 44 من القادة الأوروبيين اجتمعوا في قمة المجموعة السياسية الأوروبية في براغ لتحليل تصعيد الحرب ضد أوكرانيا ويرأس الوفد الأوكراني رئيس الوزراء دنيس شميهال، ومن المقرر عقد القمم المقبلة للاتحاد الأوروبي في مولدوفا وإسبانيا وبريطانيا.