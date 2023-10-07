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الأربعاء عرض فيلم معركة الوعي بمركز الثقافة السينمائية


نشر في: السبت 7 أكتوبر 2023 - 11:11 ص | آخر تحديث: السبت 7 أكتوبر 2023 - 11:11 ص
في تمام السابعة مساء الأربعاء المقبل، يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، عرضا سينمائيا لفيلم "معركة الوعي" من إنتاج المركز القومي للسينما إخراج مختار علي، وذلك بمناسبة مرور ٥٠ عاما على انتصارات أكتوبر.

وعقب العرض تقام ندوة يتناول فيها المخرج أحداث الفيلم، ويشاركه الحوار المهندس سعيد قطايف، أحد أبطال أكتوبر، وهو مهندس مساحة ورسام خرايط العمليات بحرب أكتوبر، ويتحدث فيها عن ذكرياته بحرب أكتوبر المجيدة.

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

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