 مقتل مسئول بلدي إسرائيلي برصاص المقاومين الفلسطينيين في عملية طوفان الأقصى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل مسئول بلدي إسرائيلي برصاص المقاومين الفلسطينيين في عملية طوفان الأقصى

أحمد علاء
نشر في: السبت 7 أكتوبر 2023 - 11:07 ص | آخر تحديث: السبت 7 أكتوبر 2023 - 11:07 ص

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس المجلس الإقليمي في منطقة شاعر هنيعف قتل برصاص مقاومين فلسطينيين خلال عملية طوفان الأقصى.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية طوفان الأقصى.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن عشرات المسلحين (في إشارة إلى المقاومين الفلسطينيين) اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.


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