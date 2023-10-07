توعد الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، منذ قليل، إسرائيل برد مزلزل بعد قصف قوات الاحتلال لبرج فلسطين في غزة.

وقال أبو عبيدة، في تصريح أورده الموقع الإلكتروني لكتائب عز الدين القسام: "أما وقد قام الاحتلال بقصف برج فلسطين وسط مدينة غزة فعلى تل أبيب أن تقف على رجلٍ واحدة وتنتظر ردنا المزلزل".

وأفاد بيان لوزارة الداخلية في غزة بأن "طائرات الاحتلال قامت بتدمير برج فلسطين السكني غرب مدينة غزة بعدة صواريخ"، مشيرة إلى أن البرج يضم قرابة 100 شقة سكنية.

وصباح اليوم السبت، أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي داخل غلاف غزة بـ5 آلاف صاروخ وقذيفة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "حماس" شنت عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وتسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلي، كما أكد أن "حماس" سيطرت على عدة بلدات للمستوطنات الإسرائيلية جنوبي البلاد.

وأعلن جيش الاحتلال حالة التعبئة العامة، باستدعاء قوات الاحتياط، وإطلاق عملية عسكرية سماها "السيوف الحديدية" كرد على عملية طوفان الأقصى، ووفي وقت لاحق، أعلن عن قصفه لقطاع غزة وبدأ مهاجمة أهداف لحركة "حماس" داخل القطاع.