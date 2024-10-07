انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في الدنمارك

قالت الشرطة الدنماركية إن انفجارًا جديدًا وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في الدنمارك، تزامنًا مع الذكرى الأولى لعملية «طوفان الأقصى» التي شنتها حركة حماس، في السابع من أكتوبر العام الماضي.

وبحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل»، وقع الانفجار على بعد نحو 500 متر من السفارة في كوبنهاجن، وجاء بعد خمسة أيام من وقوع انفجارين بالقرب من المبنى، تم اعتقال مواطنين سويديين بسببهما.

وقالت مفتشة شرطة كوبنهاجن ترين مولر للصحفيين، إن «الانفجار المزعوم ربما يكون ناجماً عن إطلاق نار».

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية آثار انفجار أمام مبنى سكني يبعد نحو 500 متر عن السفارة الإسرائيلية.

والأربعاء الماضي، أوقفت الشرطة الدنماركية ثلاثة شبان سويديين، على خلفية الانفجار المزدوج قرب السفارة الإسرائيلية في كوبنهاجن.

ووقعت الحادثتان اللتان لم تسفرا عن إصابات، غداة هجوم صاروخي كبير شنته إيران على أراضي إسرائيل التي توعدت طهران «بدفع ثمنه».

وقالت الشرطة الدنماركية إن الانفجارين وقعا ليل الثلاثاء/الأربعاء في «الجوار المباشر» للسفارة الإسرائيلية، ورجحت أنهما نجما عن قنبلتين يدويتين.

وأعلن المسئول في شرطة كوبنهاجن ينس يسبورسن، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم توقيف ثلاثة سويديين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما.