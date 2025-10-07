بريطانيا تجري مناقشات مع الاتحاد الأوروبي بشأن خططه لزيادة الرسوم على واردات الصلب

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بلاده تجري "مناقشات" مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطط الأخير لزيادة الرسوم على وارداته من الصلب والتي يمكن أن تهدد صناعة الصلب البريطانية.

وأثناء توجهه إلى الهند في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات التجارية، سئل ستارمر عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيمضي قدما في خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب لتتماشى مع الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من الصلب.

ورد ستارمر قائلا: "حسنا، اعتقد أن موقفنا بالنسبة لصناعة الصلب لدينا هو موقف داعم بقوة، كما رأيتم في سكانثورب وبورت تالبوت.. بالنسبة لموضوع الرسوم أو الإجراءات الأخرى، وكما تتوقعون، نحن نجري مناقشات مع الاتحاد الأوروبي بشأنه، كما نجري مناقشات بشأنه مع الولايات المتحدة. لذلك سأتمكن من إخباركم بالمزيد في الوقت المناسب، لكننا في مناقشات الآن، كما هو متوقع"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

وعندما سُئل عما إذا كانت بريطانيا تسعى للحصول على إعفاءات، أجاب رئيس الوزراء: "لن أدخل في التفاصيل، ولكنني سأخبركم بوضوح، كما تتوقعون، نحن نناقش هذا الأمر مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة".

ويأتي ذلك فيما أعلن مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي ستيفان سيجورني أن المفوضية الأوروبية اقترحت مضاعفة الرسوم على الصلب إلى 50% لحماية المنتجين من المنافسة منخفضة التكلفة من دول مثل الصين.

كما تقترح المفوضية خفض ​​حجم الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية إلى النصف تقريبا.

ويتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على القواعد الجديدة قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

ويستهدف الاقتراح حماية منتجي الصلب الأوروبيين والوظائف. وكتب سيجورني على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "هذه إعادة تصنيع لأوروبا".