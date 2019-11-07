مهرجان القاهرة السينمائي ينعي هيثم أحمد زكي

نعت الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من فجر اليوم، عن عمر ناهز الـ35 عامًا، داخل منزله بمدينة الشيخ زايد، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية.

ونشرت الصفحة على موقع «فيسبوك» فيديو يضم صورًا لهيثم برفقة والده، وكتب عليه: «هيثم يمكن أن يكون قد رحل عن عالمنا، ولكنه شخصا مميزًا لن ينسى أبدا.. وداعا هيثم زكي».

وكان هيثم أحمد زكي، توفي فجر اليوم، عن عمر ناهز الـ35 عاما، داخل منزله بمدينة الشيخ زايد، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، حسبما أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات لـ«الشروق».

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان الراحل بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها.

يُذكر أن هيثم قد ولد في 4 أبريل عام 1984 بالقاهرة، وهو نجل النجم الراحل أحمد زكي، والفنانة هالة فؤاد، وبدء حياته المهنية كممثل في عام 2006، باستكمال ما تبقى من مشاهد والده بفيلم «حليم»، والذي كان من بطولته.