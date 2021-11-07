قال محمد مجدي أفشة نجم الأهلي، إن حزن لاستبداله من القمة أمس ضد الزمالك، مشيرا إلى إنه يحب دائما البقاء داخل الملعب حتى نهاية المباراة.

وخلال حواره عبر قناة النهار قال أفشة في تصريحات تليفزيونية:"حزنت إنه تم استبدالي في مباراة القمة، وأنا دائما لا أحب الخروج من الملعب".

وأضاف:"لكن هناك فارق بين إنني أكون حزينا بسبب إنني أريد اللعب دائما وبين أن أكون غاضبا وافتعل مشكلة".

وواصل:" باستمرار أدرس قراراتي وأحاول حساب كل شئ لاختيار القرارت المناسبة".

وأتم مازحا:" كابتن سيد عبدالحفيظ نفسه يخصم مني بس مش عارف".