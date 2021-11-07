العراق: الكشف عن نقطة انطلاق الطائرات المسيرة المنفذة لمحاولة اغتيال الكاظمي

قال اللواء سعد معن المتحدث الرسمي بإسم خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية إن المعلومات المتوفر لحد الأن تشير إلى أن العملية نفذت بطائرتين مسيرتين انطلقتا من مناطق شمال شرقي بغداد وقطعتا مسافة تتراوح بين 10-12كيلو مترا.

وذكر في تصريحات لتلفزيون "الشرقية" أن العملية كانت تستهدف منزل الكاظمي مما أدى إصابة 7 من عناصر حمايته بجروح والتحقيقات لازالت متواصلة ومتجددة مع أية معلومات يتم الحصول عليها.

وأوضح المتحدث العسكري أن اللجنة المشكلة للتحقيق في ملابسات عملية اغتيال رئيس الحكومة تحرص على التوصل إلى نتائج خلال فترة قصيرة كما أنها حريصة على إعلان النتائج أمام الرأي العام.

كان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي قد شكل اليوم لجنة أمنية عليا برئاسة مستشار الأمن الوطنى العراقي قاسم الأعرجي وكبار الضباط في قيادة العمليات المشتركة العراقية والأجهزة الأمنية وضباط كبار أخرين للكشف عن ملابسات محاولة أغتيال رئيس الحكومة بطائرات مفخخة مسيرة فجر اليوم الأحد.