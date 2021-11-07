الحكومة اليمنية: استمرار هجمات الحوثي في مأرب يهدد بانتقال الحرب إلى مستوى آخر

قال معين عبدالملك، رئيس الوزراء في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن استمرار العنف والهجمات الحوثية المتصاعدة في محافظة مأرب، شرقي البلاد، "يهدد بتعقيد المشهد وانتقال الحرب إلى مستوى آخر، ومضاعفة المعاناة الإنسانية".

وأضاف عبدالملك، خلال لقائه بالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم الأحد، في مدينة عدن، جنوبي البلاد، :"أن ما يحدث من تصعيد للمليشيات الحوثية ضد المدنيين والنازحين في مأرب والاستهداف المتكرر لهم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومختلف أنواع الأسلحة، يتطلب موقفا دوليا واضحا وحازما".

وأكد، دعم الحكومة للمبعوث الأممي وما يبذله من جهود للوصول إلى حل سياسي" رغم استمرار التعنت والرفض الحوثي بايعاز من داعميها في طهران".

وشدد رئيس الوزراء، على أهمية استمرار الموقف الدولي الموحد تجاه مواجهة التدخل الإيراني في اليمن، والالتزام بالقرارات الأممية والدولية في هذا الجانب.

واستطرد بالقول "إن التهاون الدولي يشجع مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على التمادي في جرائمها واستمرارها في قصف واستهداف المدنيين والنازحين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وتهديد الملاحة الدولية".

من جانبه، أكد المبعوث الأممي، "على ضرورة وقف التصعيد والعنف خاصة في مأرب، وأن التطورات الأخيرة لا تساعد على تحقيق السلام".