الأمم المتحدة: عدد سكان الأرض يصل 8 مليارات في الأسبوع المقبل

قالت شعبة السكان بالأمم المتحدة إن عدد السكان على كوكب الأرض سيستمر في النمو في العقود القادمة، حيث من المقرر أن يرتفع متوسط العمر المتوقع إلى 77.2 سنة في المتوسط بحلول عام 2050.

وبحلول 15 نوفمبر الجاري، سيرتفع عدد البشر على الأرض إلى ثمانية مليارات، أي أكثر بثلاثة أضعاف من 2.5 مليار شخص هم عدد سكان العالم في عام 1950، بحسب موقع الأمم المتحدة على الانترنت.

تعني الزيادة في متوسط العمر المتوقع، وكذلك زيادة عدد الأشخاص في سن الإنجاب، أن الأمم المتحدة تتوقع أن يستمر عدد سكان العالم في النمو إلى حوالي 8.5 مليار في عام 2030، و9.7 مليار في عام 2050، وتبلغ حوالي 10.4 مليار في ثمانينيات القرن الحادي والعشرين.

وقالت راشيل سنو من صندوق الأمم المتحدة للسكان إن معدل النمو السكاني، بعد أن بلغ ذروته في أوائل الستينيات، تباطأ بشكل كبير إلى أقل من 1 في المائة في عام 2020.

ومن العوامل الرئيسية الدافعة للنمو السكاني العالمي أن متوسط العمر المتوقع يستمر في الزيادة: 72.8 سنة في 2019 ، بزيادة تسع سنوات عن عام 1990. وتتوقع الأمم المتحدة أن يبلغ متوسط العمر المتوقع 77.2 سنة بحلول عام 2050.