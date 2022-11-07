السعودية: سقوط طائرة عسكرية بسبب خلل فني ونجاة طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الاثنين، سقوط طائرة مقاتلة من طراز (ف-15 إس) بسبب خلل فني، مؤكدة "نجاة طاقمها".

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي "أنه عند الساعة (22:52) من مساء يوم الأحد سقطت إحدى طائرات القوات الجوية السعودية المقاتلة من نوع (ف -15 إس) نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية".

وأكد المالكي "نجاة الطاقم الجوي المكون من ضابطين بعد استخدام كرسيي النجاة"، مشيرا إلى "أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة" بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

واكتفى المتحدث بالقول "بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث".