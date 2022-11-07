 الرئيس العراقي: التغير المناخي خطر عالمي.. وسنعمل لمعالجة المشاكل البيئية - بوابة الشروق
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الرئيس العراقي: التغير المناخي خطر عالمي.. وسنعمل لمعالجة المشاكل البيئية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 7 نوفمبر 2022 - 5:37 م | آخر تحديث: الإثنين 7 نوفمبر 2022 - 5:37 م

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، أن التغير المناخي أصبح خطرا عالميا.

 

وقال رشيد -في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن التغير المناخي بات خطرا عالميا، والعراق أحد أكثر الدول تأثرا بتغيرات المناخ وتداعياتها من الجفاف والتصحر وشح المياه.

 

وأكد رشيد أن بلاده ستعمل مع الشركاء والأصدقاء في المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)، لمعالجة المشاكل البيئية وإعادة الحياة للأنهار والمزارع والغابات في العراق من أجل أجيال المستقبل.


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