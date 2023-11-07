الكرملين: بوتين يزور كازاخستان الخميس المقبل

أعلن الكرملين، في بيان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري بزيارة رسمية إلى كازاخستان في 9 نوفمبر الجاري.

وقال البيان إن الرئيس الروسي "يعتزم مناقشة القضايا الأساسية المتعلقة بمواصلة تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين روسيا وكازاخستان ضمن أطر التكامل في الفضاء الأوراسي وكذلك القضايا الإقليمية والدولية الملحة في المحادثات المقبلة مع رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن الرئيس الروسي ونظيره الكازاخستاني سيشاركان أيضا، عبر رابط الفيديو، في الجلسة العامة لمنتدى التعاون الإقليمي التاسع عشر بين روسيا وكازاخستان الذي سيعقد في مدينة كوستاناي بكازاخستان.

وأضاف الكرملين أنه "من المتوقع أن يتم توقيع عدد من الوثائق المشتركة المهمة في ختام الزيارة. كما سيدلي الرئيسان بتصريحات لوسائل الإعلام".