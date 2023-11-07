السفير الفلسطيني لدى ألمانيا يشكر المتظاهرين على دعمهم

شكر ممثل السلطة الفلسطينية في ألمانيا، ليث عرفة، المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية على دعمهم.



وأشار إلى أن "أكثر من 10 آلاف مدني فلسطيني قتلوا حتى الآن، بينهم 4 آلاف طفل و3 آلاف امرأة".



وحذر عرفة من أن كل من يؤيد "استمرار العدوان" يقف على الجانب الخطأ من التاريخ.



وجاء في بيان عرفه الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين: "من المؤسف جدا أن الدعوات إلى العدالة ووقف إطلاق النار لا تزال تتعرض للتشويه ووصفها زورا بأنها دعم للإرهاب".



وأضاف: "نحن ممتنون لعشرات الآلاف الذين رفعوا أصواتهم من أجل العدالة والحرية في فلسطين".



وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك انتقادات حادة في ألمانيا لحقيقة أن الإسلاميين كانوا من بين المتظاهرين، كما كان الحال في مظاهرة في مدينة إيسن بغرب البلاد.



ووفقا لمصادر عسكرية إسرائيلية، تم نقل ما لا يقل عن 240 رهينة إلى قطاع غزة خلال الهجوم على إسرائيل من قبل حماس في 7 أكتوبر.



وقتل أكثر من 1400 شخص في الهجوم وفي الأيام التي تلت ذلك. وردا على ذلك، أغلقت إسرائيل قطاع غزة وشنت هجمات جوية وبرية مكثفة.