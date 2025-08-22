أعلنت إيران، يوم الجمعة، عن لقاء مرتقب الأسبوع المقبل بين دبلوماسييها ونظرائهم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمحادثات بشأن برنامجها النووي، فيما تهدّد هذه البلدان الأوروبية الثلاثة بإعادة تفعيل العقوبات على طهران.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الإيرانية بعد اتصال هاتفي بين الوزير عباس عراقجي ودبلوماسيين أوروبيين رفيعي المستوى "تمّ الاتفاق على مواصلة المحادثات مع البلدان الأوروبية الثلاثة والاتحاد الأوروبي الثلاثاء المقبل على مستوى وزراء الخارجية"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية " الاخبارية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي إن "الوقت يداهمنا" للتوصّل إلى حلّ متفاوض عليه للبرنامج النووي الإيراني، في أعقاب اتصال هاتفي أجراه مع نظيريه البريطاني والألماني ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.



وفي منشور على اكس، كتب جان-نويل بارو أنه أجرى مع ديفيد لامي ويوهان فاديفول وكايا كالاس "اتصالا مهمّا جدّا بنظيرنا الإيراني بشأن البرنامج النووي والعقوبات على إيران التي نتحضّر لإعادة تفعيلها"، مشيرا "الوقت يداهمنا.

وسيعقد لقاء جديد حول المسألة الأسبوع المقبل" ومؤكّدا بذلك الإعلان الصادر عن طهران في هذا الخصوص.