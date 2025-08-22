الجيش الأمريكي: تسليح أفراد الحرس الوطني بشوارع واشنطن قريبًا

الأكثر قراءة
قال الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، إن أفراد الحرس الوطني المتواجدين في شوارع واشنطن لتنفيذ حملة الرئيس ترامب سيتم تسليحهم قريبًا.
ولم تكشف وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" على الفور أي تفاصيل أخرى حول هذه التطورات الجديدة.