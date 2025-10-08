سحابة من الغازات تتحرك فوق مدينة بغرب ألمانيا إثر وقوع حادث في مصنع

وقع حادث بمنشأة صناعية في منطقة مايناشاف بألمانيا مما تسبب في إصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة، وذلك حسبما أعلن مركز التنسيق العملياتي لمنطقة بافاريا السفلى يوم الثلاثاء.

ونجم عن الحادث انبعاث سحابة غاز يحتمل أن تكون سامة. ونصحت السلطات المحلية سكان المناطق السكنية المجاورة بإبقاء نوافذهم وأبوابهم مغلقة. وحسبما ذكر متحدث باسم الإطفاء مساءً، فإن حوالي 250 من رجال الإنقاذ هرعوا إلى الموقع.

وأظهرت قياسات الإطفاء في البداية عدم وجود جسيمات ملوثة في الهواء على بعد يصل إلى خمسة كيلومترات من موقع الحادث. وأوضحت السلطات المحلية أن إجراء القياسات سيتواصل.

وأوضح متحدث باسم قوات الإطفاء أن الحادث وقع بعد حدوث تفاعل كيميائي في خزان للمواد الخطرة سعة 6000 لتر – ولا يزال سبب حدوث التفاعل الكيميائي غير معروف حتى الآن. واستطرد المتحدث أنه نتيجة لذلك، تشكلت سحابة دخان برتقالية اللون، وأضاف أنه تم في الوقت الحالي تبريد موقع الحادث، وأصبح الدخان المنبعث أبيض اللون.