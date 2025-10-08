 نتنياهو: أعداؤنا لن يتمكنوا من كسرنا - بوابة الشروق
الأربعاء 8 أكتوبر 2025 3:38 ص القاهرة
نتنياهو: أعداؤنا لن يتمكنوا من كسرنا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 3:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 3:03 ص

تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة تحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية.

وقال نتنياهو في بيان نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية الثلاثاء: "لقد ضربنا أعداؤنا المتعطشون للدماء بقوة، لكنهم لم يتمكنوا من كسرنا"، مضيفا: "كل من يرفع يده ضدنا يتلقى ضربات ساحقة غير مسبوقة".

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل تمر بـ"أيام حسم تاريخية"، متعهدا "بمواصلة العمل بكل السبل لإعادة جميع الرهائن، الأحياء منهم والقتلى".

وأضاف: "سنواصل العمل لتحقيق جميع أهداف الحرب، وهي إعادة جميع الرهائن، والقضاء على حكم حماس، وضمان ألا تشكّل غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى".

 

