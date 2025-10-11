 قطار يدهس قطيعا من الأغنام بقنا.. ونفوق 25 رأسا - بوابة الشروق
السبت 11 أكتوبر 2025 11:00 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

قطار يدهس قطيعا من الأغنام بقنا.. ونفوق 25 رأسا

حمادة عاشور
نشر في: السبت 11 أكتوبر 2025 - 10:49 م | آخر تحديث: السبت 11 أكتوبر 2025 - 10:49 م

دهس قطار، مساء اليوم السبت، 25 رأسًا من الأغنام أثناء عبورها مزلقانًا غير شرعي بمركز فرشوط بمحافظة قنا.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات مديرية أمن قنا يفيد بوقوع الحادث، وبالانتقال والفحص تبين أن القطار صدم قطيعًا من الأغنام أثناء وجودها على شريط السكة الحديد، ما أسفر عن نفوق 25 رأسًا منها.

وأوضحت المعاينة أن مالك الأغنام تركها ترعى بالقرب من قضبان السكة الحديد والحشائش المجاورة للمزلقان غير الشرعي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك