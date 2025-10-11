دهس قطار، مساء اليوم السبت، 25 رأسًا من الأغنام أثناء عبورها مزلقانًا غير شرعي بمركز فرشوط بمحافظة قنا.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات مديرية أمن قنا يفيد بوقوع الحادث، وبالانتقال والفحص تبين أن القطار صدم قطيعًا من الأغنام أثناء وجودها على شريط السكة الحديد، ما أسفر عن نفوق 25 رأسًا منها.

وأوضحت المعاينة أن مالك الأغنام تركها ترعى بالقرب من قضبان السكة الحديد والحشائش المجاورة للمزلقان غير الشرعي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.