تحرير 7 محاضر تموينية متنوعة في الإسكندرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجه المهندس أحمد إبراهيم وكيل التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، الأجهزة الرقابية بالمديرية لمتابعة الأسواق، وضبط الأسعار.

فيما شنت إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة، حملة تموينية بنطاق الإدارة، والتي أسفرت عن تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

كما تم تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر، ومحضر حيازة وبيع وعرض سجائر مستوردة مجهولة المصدر، ومصادرة 342 علبة سجائر.

فيما تم تحرير محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش لبقال تمويني، ومحضرين عدم إعلان عن أسعار السلع الحرة لبقالين تموين.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات