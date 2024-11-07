الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء مناطق جديدة في مدينة غزة

طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المواطنين الفلسطينيين في عدة أحياء بمدينة غزة بإخلاء منازلهم قسرا، بهدف توسيع عدوانها.

وقال مراسل وكالة «وفا»، إن قوات الاحتلال طالبت المواطنين في أحياء شمال الشاطئ، والنصر، وعبد الرحمن، والعودة، والكرامة بإخلائها فورا والانتقال إلى جنوب القطاع.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ398 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 78 شهيدًا و214 إصابة، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 43 ألفًا و469 شهيدًا، و102 ألف و561 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.