مدير مستشفى كمال عدوان: الوضع كارثي والاستهدافات الإسرائيلية مستمرة

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ناشد مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، فتح ممر إنساني لاستقبال الجرحى، وإجلاء آخرين يحتاجون لعمليات جراحية، وتوفير سيارات إسعاف.

ونوه في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم الخميس، أن الوضع كارثي والاستهدافات الإسرائيلية مستمرة في محيط المستشفى المحاصر.

وأضاف: «نعمل بالحد الأدنى ولا يوجد سوى الإسعافات الأولية نقدمها للجرحى في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر».

وفي وقت سابق، استُشهد 7 فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح جنوب قطاع غزة وبلدة جباليا شمالاً.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، استُشهد في مدينة رفح، 3 أطفال إثر قصف الاحتلال منطقة المشروع شرق المدينة.

كما استُشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال منزلين في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

واستُشهد صباح اليوم، 5 مواطنين في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، و5 آخرين إثر غارة للاحتلال على منزل في محيط مسجد العمري بجباليا البلد شمال قطاع غزة.