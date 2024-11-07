تأجيل مسلسل الكينج بطولة محمد إمام لموسم رمضان 2026

أعلن محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل "الكينج" بطولة الفنان محمد إمام تأجيله لموسم رمضان ٢٠٢٦، بدلا من عرضه موسم ٢٠٢٥.

وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك:

مساء الخير، بيان مهم إلى الأمة، لقد قررنا، النجم محمد إمام، والمخرجة شيرين عادل، والعبد الفقير إلي الله، تأجيل المسلسل المزمع عرضه في رمضان ٢٠٢٥ إلي رمضان ٢٠٢٦ بإذن الله تعالى، وذلك لضيق الوقت، وضخامة المشروع الذي يستلزم التصوير في دول متعددة ويستدعي الكثير من التحضيرات نظرا لطبيعة موضوعه.

ونلتقي في ٢٠٢٦ إن عشنا وكان لينا عمر بإذن الله القدير.

يذكر أن مسلسل " الكينج"، تدور أحداثه في ١٥ حلقة، حول شاب مصري يتورط في العمل مع عصابات المافيا.