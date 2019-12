استخدام «ثعبان البحر المكهرب» لإضاءة شجرة عيد الميلاد في ولاية أمريكية

في تجربة جديدة من نوعها، استخدم معرض لأحواض الأسماك في ولاية تينيسي الأمريكية، سمكة ثعبان البحر المكهربة لإضاءة شجرة عيد الميلاد، ليصدم الزوار عندما علموا أن الشجرة يتم إضاءتها بطاقة كهربية تخرج من السمكة!

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، قال مسؤولو الحوض في بيان صحفي، إن نظامًا خاصًا متصلا بحوض سمكة الثعبان التي اسموها ميجيل، ينقل صدمات السمكة الكهربية، التي تحدث بشكل طبيعي، الى لوحة تشغيل شرائط الإنارة على شجرة صغيرة بجانب الحوض.

وقال عالم الأحياء المائية كيمبرلي هيرت، إن السمكة ميجيل، تطلق طاقات كهربائية منخفضة الجهد عندما تحاول العثور على الطعام او تتحمس لفعل شئ ما، وهذا يظهر عن طريق وميض خافت سريع من الأضواء على الشجرة.

فيما يقول كيفن ليسكا، مدير مركز iCube، للابتكار، التابع لجامعة "Tennessee Tech" الامريكية، ان طلاب المركز تمكنوا من دمج الهندسة الكهربائية والاتصالات التجارية الناشئة لسماع صوت الثعبان".

ICYMI, here's a video of yours truly attempting to use my discharges to power the lights on a Christmas tree. (SPOILER ALERT ::: Of course I pull it off. My phenomenal cosmic — well, bio-electric — power is basically limitless.) pic.twitter.com/g4r5JPHWoH