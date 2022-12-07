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البيت الأبيض: أمريكا لم تر أية أدلة على نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا

البيت الأبيض
البيت الأبيض
وكالات:
نشر في: الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 5:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 5:55 م

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم تر أية أدلة على أن إيران نقلت صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحفيين إن الولايات المتحدة تشهد استمرار تقديم طائرات بدون طيار "درونز" إيرانية إلى روسيا، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف كيربي عن روسيا "نعلم أن القاعدة الصناعية الدفاعية لديهم تخضع للضرائب. ونعلم أنهم يواجهون متاعب في مواكبة تلك الوتيرة. ونعلم أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يواجه متاعب فيما يتعلق بنقص الذخيرة دقيقة التوجيه على وجه التحديد".

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