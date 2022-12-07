الإرياني: حادثة «اونمها» تكشف الخطر الذي تمثله ألغام مليشيات الحوثي الإرهابية

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، أن نجاة الجنرال مايكل بيري رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها) وفريقه، من انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي، اثناء مرور قافلة تابعة للبعثة في احد الشوارع الرئيسية بمنطقة الحالي مدينة الحديدة، يجسد حجم الخطر الذي تمثله تلك الألغام على حياة وحاضر ومستقبل اليمنيين.

وأوضح الارياني -في تصريح لوكالة الانباء اليمنية "سبأ"- أن الحادثة تكشف الخطر الداهم والمستدام الذي تمثله الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية بشكل عشوائي -وهي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية- في المدن والقرى والعزل والاحياء السكنية والمزارع والمساجد والطرق الرئيسية والأسواق العامة، والتي يذهب ضحيتها المدنيين الابرياء من الاطفال والنساء.

وأشار إلى أن هذه الحادثة تؤكد كذب مزاعم وادعاءات مليشيا الحوثي الإرهابية بالتعاون في عمليات نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها في محافظة الحديدة وبقية مناطق سيطرتها، وتراخي الأمم المتحدة وهيئاتها ومكاتبها في التعامل مع المليشيا، بل وتورطها في تقديم دعم مباشر للقتله تحت غطاء نزع الألغام.

ودعا إلى وقف فوري لكافة أشكال الدعم الذي تقدمه هيئات ومكاتب الأمم المتحدة لمليشيا الحوثي بذريعة دعم برامج مكافحة الالغام، في تجاهل لحقيقة أنها الطرف الوحيد الذي يصنع ويزرع تلك الالغام والعبوات الناسفة في اليمن، وأن الاموال التي يتلقاها تذهب لتمويل وتوسيع تلك الاعمال الإجرامية.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة والمبعوث الأممي بإصدار تعليق واضح ازاء الحادثة، وادانة جرائم زراعة الألغام الحوثية التي راح ضحيتها آلاف وما تزال تحصد المدنيين بشكل يومي، وملاحقة ومحاكمة المسئولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا باعتبارهم "مجرمي حرب".